Schokoläden in der Insolvenz : Arko-Filialen in Itzehoe und Glückstadt geschlossen

Die Geschäftsleitung hofft auf eine Wiedereröffnung im März. Die Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit.

Itzehoe / Glückstadt | Nun also doch die Schließung: Seit Mitte der Woche können Kunden sich bei Arko in der Feldschmiede in Itzehoe und am Marktplatz in Glückstadt nicht mehr mit Süßigkeiten und Kaffee eindecken. Beide Geschäfte sind zu und bleiben es vorerst auch. Eine Wied...

