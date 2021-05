Schmuck gestohlen : Einbruch in Breitenburger Einfamilienhaus

Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Breitenburger Waldweg waren nur kurz weg. Doch Einbrecher nutzten die Abwesenheit, um Schmuck zu stehlen. Die Polizei Itzehoe sucht Zeugen.

Avatar_shz von sh:z

31. Mai 2021, 13:16 Uhr

Breitenburg | Die Bewohner eines Einfamilienhauses in Breitenburg waren am Sonnabend (29. Mai) nur einen kurzen Augenblick nicht zuhause. Das nutzen Unbekannte aus und brachen in das Gebäude ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Täter kamen durch ein Fenster

Die Täter verschafften sich zwischen 14.30 und 15.20 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu dem Haus im Waldweg. Sie durchsuchten einige Räume und entwendeten Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Der angerichtete Sachschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.



Polizei sucht Zeugen

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sollten sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung setzen.