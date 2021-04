Täter erbeuten Schmuck : Brutaler Raubüberfall auf Ehepaar in Kiebitzreihe

Weil ein Kiebitzreiher seinen Schmuck nicht herausrücken wollte, wurde er von Unbekannten brutal verprügelt.

Kiebitzreihe | Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Raubüberfall in Kiebitzreihe geben können, der sich bereits am Ostersonnabend ereignet hat. Ein Ehepaar hatte über eine Online-Plattform Schmuck zum Kauf angeboten. Die Kiebitzreiher verabredeten sich für den Abend (3. April) um 21.20 Uhr mit einem Interessenten, der zu ihnen in die Lindenstraße kommen ...

