Schlotfeld : Zwei Männer überfallen Rentnerin zuhause

Einer der Täter stellte sich am nächsten Tag der Polizei. Die Frau stürzte bei dem Überfall.

Schlotfeld | Am Mittwochabend haben zwei junge Männer unter Drogeneinfluss eine Frau in ihrem Zuhause in Schlotfeld überfallen. Die Seniorin selbst meldete den Vorfall nicht, einer der Täter stellte sich aber am nächsten Morgen der Polizei. Opfer gestürzt Nach derzeitigen Erkenntnissen suchten ein 20- und ein 24-Jähriger gegen 21.30 Uhr das Einfamilienhaus i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.