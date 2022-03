SHMF-Programm vorgestellt : Schleswig-Holstein Musik Festival: Sechs Konzerte im Kreis Steinburg

Spielorte sind auch in diesem Jahr wieder Itzehoe, Glückstadt, Kellinghusen, Wilster und Schenefeld.

Itzehoe | Überschattet vom russischen Einmarsch in die Ukraine hat Intendant Christian Kuhnt das Programm für das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) vorgestellt. „Wir wollen mit Musik die Menschen zusammenbringen, um das, was jetzt passiert, zu verhindern“, betonte Kuhnt. „Wir wollen mit Musik Brücken bauen!“ Der Kreis Steinburg ist in diesem Jahr mit sec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.