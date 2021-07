Gewalt in der Alten Landstraße : Mehrere Männer greifen in Itzehoe Polizisten an

Eine Gruppe junger Männer hat sich am Montagabend (26. Juli) in der Alten Landstraße mit Polizeibeamten geprügelt. Zuvor hatten die Betrunkenen Passanten bepöbelt und mit einer Flasche geworfen.

Itzehoe | Weil zwei junge Männer in der Alten Landstraße am Montagabend (26. Juli) Passanten bepöbelten und bedrohten sowie einen Mann mit einer Flasche bewarfen, riefen Zeugen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, wurden sie laut Polizeiangaben tätlich angegriffen. Am Ende waren mehrere Streifenwagen-Besatzungen notwendig, um die aggressiven Männer sowie zwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.