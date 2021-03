Schlachthof Kellinghusen : Tierrechtler muss mehr als 15.000 Euro Schadenersatz zahlen

Zudem sprach das Gericht ein Betretungsverbot gegen den Mann aus. Auch gegen weitere Demonstranten sind Verfahren anhängig.

Kellinghusen | Die Demonstration vor dem Schlachthof in Kellinghusen im Jahr 2019 hat ein teures Nachspiel. Vor dem Landgericht Kiel wurde ein Aktivist zu einer Zahlung in Höhe von mehr als 16.000 Euro verurteilt. Das Gericht gab damit dem Kläger Recht, der durch die Aktion am 21. Oktober den Betrieb eingeschränkt sah. Schadenersatzzahlung und Betretungsverbot ...

