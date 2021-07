Abenteuer für 100 Kinder : Schenefelder Pfadfinder schlagen Sommerlage in Kaisborstel auf

Bei der Familie Trede in Kaisborstel findet das diesjährige Sommerlager statt. Das erste gemeinsame Projekt war der Bau eines Lagertores.

Kaisbostel | Die Bonifatius-Pfadfinder aus Schenefeld haben ihre Zelte auf der Koppel der Familie Trede in Kaisborstel aufgeschlagen. „Hier haben wir viel mehr Möglichkeit, das Lagergefühl zu vermitteln“, sagt Felix Brakel vom Leitungskreis, dem auch Elin Hasse und Johanna Wiesenberg angehören. In den vergangenen Jahren fand das Sommerlager stets vor der Kirche in...

