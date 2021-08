Übergabe in Schenefeld : Apotheker-Ehepaar Grote spendet Basketballanlagen für Schule

Die Grund-und Gemeinschaftsschule Schenefeld hat zwei Basketballanlagen bekommen.

Schenefeld | Mit einer Spende in Höhe von 2500 Euro überraschten die Apotheker Ulrich und Stefanie Grote Schüler und Lehrer der Grund- und Gemeinschaftsschule in Schenefeld. Erfüllt werden konnte dadurch ein lang gehegter Wunsch der Schüler: „Wir haben die Spende in gleich zwei Basketballanlagen, die auf dem Sportplatz errichtet wurden, investiert“, freut sich Sch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.