Kultur in Glückstadt : Schauspieler präsentieren turbulente Geschichten von Busch

Die Volkshochschule lädt im Februar in das Theater am Neuendeich ein.

Glückstadt | Eine Eintrittskarte als verspätetes Weihnachtsgeschenk verschenken? Die Volkshochschule lädt am Sonnabend, 19. Februar, von 19 bsi 21 Uhr ins Theater am Neuendeich ein: Zu Gast sind die beiden Münchner Schauspieler Markus Maria Winkler und Jürgen Wegscheider. Sie stöbern in Buschs Schatztruhe und präsentieren Ausgewähltes aus seinem Schaffen. Klass...

