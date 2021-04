Schäfer in Sorge : Der Wolf ist zurück: Zahlreiche tote Schafe und Lämmer in Dithmarschen

Seit Montag (19. April) gab es mehrere Risse am Lundener Moor. Und auch in Nordfriesland scheint ein Wolf aktiv zu sein.

Lunden | Den letzten Schafsriss hat es in Dithmarschen am 14. Dezember gegeben, einen Übergriff auf eine Herde in St. Michaelisdonn. Jetzt ist der Wolf scheinbar wieder da, und wie es aussieht, besonders hungrig. Das bereitet Schäfern und anderen Bürgern erneut große Sorgen. Insgesamt sieben tote Tiere in Dithmarschen Am Montag (19. April) wurden am Lundener Mo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.