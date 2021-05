Nach Explosion in Beirut : Sava in Brunsbüttel entsorgt tonnenweise Sondermüll aus dem Libanon

Dabei ist der Abfall nur so gering belastet, dass die fachgerechte Entsorgung nach Unternehmensangaben keinerlei Probleme darstellt.

Brunsbüttel | Es waren schreckliche Bilder, die am 4. August vergangenen Jahres aus Beirut um die Welt gingen. Der Hafen der libanesischen Hauptstadt war ein Trümmerfeld. Eine gewaltige Explosion hatte damals weite Teile in Schutt und Asche gelegt. Ursache waren Schweißarbeiten, die zu einem Feuer in einem Feuerwerkslager führten. Wie bei einer Kettenreaktion explo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.