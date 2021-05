Neu in Itzehoer Modehaus : Sascha Zitz wird Hausleiter bei B & H

Der 29-Jährige kommt von CJ Schmidt aus Husum und hat viel vor.

Itzehoe | Aus Husum kommt er nach Itzehoe und übernimmt eine neue Stelle bei Behrens & Haltermann: Sascha Zitz wird am 1. September Hausleiter bei B & H und zudem Einkaufsleiter bei der Unternehmensgruppe B & H und Silomon, die Standorte in Aurich und Norden hat. In Husum bewährt Aktuell ist Zitz noch bei CJ Schmidt in Husum tätig. Dort habe sich der 29-J...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.