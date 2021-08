Musikschule in Itzehoe : Sara Bellini unterrichtet Querflöte am Kulturhof

Die Italienerin spielt in mehreren Ensembles und bei John Neumeiers „Die Glasmenagerie“. Auch für die Kleinsten hat der Kulturhof ein Angebot.

Itzehoe | Neuzugang am Kulturhof: Die Musikschule in der Dorfstraße konnte die junge italienische Querflötistin Sara Bellini im Kollegium begrüßen. 2018 absolvierte sie ihr Studium in Italien und wechselte in die Masterclass nach Hamburg. In verschiedenen Kammermusikbesetzungen, mehreren Orchestern oder in der Staatsoper bei John Neumeiers „Die Glasmenagerie“ s...

