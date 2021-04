Sanitäter helfen : Kind steckt im Baum fest

Spielplatz in Glückstadt: Sechsjähriger wird von einem Baum gerettet.

Glückstadt | Das ist noch einmal gut gegangen: „Technische Hilfe – klein, Menschenleben in Gefahr!“ Mit diesen Alarmstichworten sind Donnerstagnachmittag um 15.53 Uhr Feuerwehr und Rettungsdienst zum Kommandantengraben ausgerückt. Auf dem dortigen Spielplatz steckte ein sechsjähriger Junge in 1,50 Meter Höhe auf einem Baum in einer Astgabel fest. Notfallsanität...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.