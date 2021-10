Rund um den Volkstrauertag : Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge startet im Kreis Steinburg

Freiwillige Helfer mit und ohne Uniform werden unterwegs sein und um Spenden für die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bitten.

Kreis Steinburg/Itzehoe | Rund um den Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, werden wieder freiwillige Helferinnen und Helfer mit und ohne Uniform im ganzen Land unterwegs sein und um Spenden für die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bitten. In einem gemeinsamen Aufruf an die Bevölkerung bitten Landtagspräsident und Schirmherr des Volksbundes in Sc...

