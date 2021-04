Vor der Saison in Beidenfleth : Saisonvorbereitungen: Segler lassen ihre Boote zu Wasser

Unter Corona-Bedingungen war das Kranen am Sportboothafen eine besondere Herausforderung.

Beidenfleth | Der Beidenflether Segler-Verein macht sich für den Saisonstart bereit. Noch sind aufgrund der aktuellen Bestimmungen Übernachtungen in fremden Sportboothäfen verboten. So haben die Skipper vorerst ihre Boote aber ins Wasser gebracht. Die Corona-Verordnungen waren dabei in diesem Jahr eine Herausforderung. Und das, obwohl für den Transport und beim Kra...

