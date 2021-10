Eissporthalle Brokdorf : Saisonstart mit Disco und Spaß für die ganze Familie

Am Wochenende geht es auf der Eisfläche rund. Bis zum 13. März 2022 werden diverse Events und das freie Eislaufen wieder die Besucher locken.

Brokdorf | Nun ist es soweit: Im Elbe-Ice-Stadion in Brokdorf öffnen sich die Türen für die neue Saison. Am Eröffnungswochenende vom 15. bis 17. Oktober sind Disco und Spaß für die ganze Familie angesagt. Den Start macht am Freitag, 15. Oktober, von 18.30 bis 22 Uhr die Eis-Disco. Am Sonnabend steht die Eissporthalle dann für das öffentliche Eislaufen von 10 bis...

