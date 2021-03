Saisonbeginn im Steinzeitpark : Jäger und Bäuerin laden in Albersdorf zur Reise in die Vergangenheit ein

Ab sofort können der Steinzeitpark und das Museum in Albersdorf wieder unter Corona-Auflagen besucht werden.

Albersdorf | Am Sonntag (21. März) sind der Steinzeitpark Dithmarschen und das Museum in Albersdorf in die Saison 2021 gestartet. Dienstags bis sonntags können die Besucher jetzt wieder jeweils von 11 bis 17 Uhr in die Steinzeit reisen. Die Gäste können mit Corona-Abstand auch dem „Steinzeitjäger“ Wolfgang Pfeifer sowie der „Steinzeitbäuerin“ Katja Thode ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.