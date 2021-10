St. Laurentii-Kirche Itzehoe : Prunksärge in der Gruft sind jetzt ein Fall für die Wissenschaft

Restauratorin Anne-Christin Batzilla-Kempf aus Meldorf erzählt, was die Metallsärge unter der St. Laurentii-Kirche so einmalig macht und was die Störschleife mit dem Verfall der Särge zu tun haben könnte.

Itzehoe | Die Prunksärge unter der St. Laurentii-Kirche in Itzehoe sind über 200 Jahre alt. Hier ruhen unter anderem der Reichsgraf Christian zu Rantzau im berühmten Silbersarg und Äbtissinnen des Klosters. Die alten Gewölbe des Gotteshauses wurden einst zugeschüttet, um die Särge vor Plünderern zu schützen – und gerieten in Vergessenheit. Erst 1961 st...

