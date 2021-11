Inspiriert von Corona-Krise : „Wir werden Helden sein“: Sänger Claudius Mach aus Kellinghusen bringt neue Single raus

Das neue Album „Mixtape 1“ erscheint erst 2022, aber die Single-Auskopplung „Wir werden Helden sein“ ist schon erschienen. Mach will damit auch zu mehr Zivilcourage und Engagement aufrufen.

Kellinghusen | Der Kellinghusener Singer-Songwriter Claudius Mach (55) hat im Vorgriff auf sein neues, für das kommende Jahr geplante Album, schon einmal eine Single veröffentlicht. Sein Song „Wir werden Helden sein“ ist angelehnt an David Bowies „Heroes“. Nicht jedes Lied ist für die Ewigkeit bestimmt. Mit Bezügen zu Menschen in der Corona-Krise kommt er in...

