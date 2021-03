Sachbeschädigung in Glückstadt : Unbekannte zerkratzen Motorhaube

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Glückstadt-Nord.

Glückstadt | Unbekannte haben die Motorhaube eines VW zerkratzt. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen der Sachbeschädigung in der Stolpmünder Straße. Vermutlich geschah sie in in der Nacht zu Donnerstag. Den entstandenen Schaden gaben die Beamten mit 300 Euro an. Hinweise: Polizeistation Glückstadt, Telefon: 04124/3011-0. ...

