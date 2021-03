Erneuter Ausfall im SWN-Netz : Telefon und Internet in Dithmarschen tot

Bei Tiefbauarbeiten wurde die provisorische Reparatur beschädigt. Die Störung war am frohen Nachmittag behoben.

Neumünster/Wrohm/Bendorf | Mittwochmorgen dürften sich zahlreiche Kunden der Stadtwerke Neumünster (SWN) verwundert die Augen gerieben haben. Telefon und Internet im Kreis Dithmarschen waren erneut flächendeckend lahmgelegt. Und das, obwohl das defekte Kabel gerade erst am Dienstagmorgen repariert worden war. Was war passiert? Knapp 7000 Haushalte in Dithmarschen betroffen ...

