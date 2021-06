SPD-Ortsverein Wilster : Peter Dunkel: „Wir müssen die Stadt voranbringen“

Bei der Mitgliederversammlung der Sozialdemokraten in Wilster herrschte Aufbruchstimmung. Kritik gab es wegen der Situation in der Rathausstraße und dem Vorgehen beim Ortsentwicklungskonzept

Wilster | Aufbruchstimmung herrscht bei den Wilsteraner Sozialdemokraten. „Wir müssen die Stadt voranbringen“, betonte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Peter Dunkel zu Beginn der Mitgliederversammlung, die wieder in Präsenz in der Gaststätte Zur Börse stattfinden konnte. Probleme aufzeigen und Lösungen finden – dabei stets nah an den Menschen, die in Wilster leben. ...

