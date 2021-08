SHMF-Konzert in Wilster : „Wiener Blond“ begeistern im Bürgermeistergarten

Verena Doublier und Sebastian Radon sorgen für amüsante Unterhaltung und musikalische Abwechslung.

Wilster | Mit einem fulminanten Konzert begeisterte das Duo „Wiener Blond“ im Bürgermeistergarten in Wilster. Hatte es am Nachmittag beim Soundcheck noch in Strömen geregnet und gestürmt, zeigte sich am Abend sogar noch die Sonne, und die Konzertgäste konnten bei Wein und Käse auch die Musik genießen. Sponsoren halten Eigenanteil klein Möglich gemacht hat...

