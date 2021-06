Mehr Versorgungssicherheit : Bei SH Netz in Dägeling ist jetzt ein zusätzliches Notstromaggregat stationiert

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Das Unternehmen beschäftigt zirka 1.400 Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

Bis 2030 will SH Netz klimaneutral sein: Dazu will das Unternehmen die 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außerdem unterstützt es seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel den SH Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal, eine Regatta, die als das „härteste Ruderrennen der Welt“ gilt.