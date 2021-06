Investition in Oelixdorf : SH Netz erneuert zwei Ortsnetzstationen

Damit soll die Versorgungssicherheit in der Gemeinde erhöht werden.

Oelixdorf | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) investiert rund 95.000 Euro in die Erhöhung der Versorgungssicherheit ihrer Stromkunden in der Gemeinde Oelixdorf. Dafür erneuert der Netzbetreiber zwei bestehende Ortsnetzstationen. Zum Einsatz kommen „intelligente Ortsnetzstationen“, die über die zentrale Netzleitstelle von SH Netz in Rendsburg fernsteuerbar ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.