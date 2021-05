Polizei stoppt Rollerfahrer : Betrunken und ohne Führerschein in Itzehoe unterwegs

Die Polizei Itzehoe stoppte in der Alten Landstraße einen Rollerfahrer mit 1,1 Promille ohne Fahrerlaubnis.

Itzehoe | Am Montagabend (17. Mai) hat eine Streife in Itzehoe den Fahrer eines Motorrollers überprüft. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann nicht nur alkoholisiert war, sondern auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Test ergab 1,1 Promille Gegen 20.40 Uhr stoppten Beamte in der Alten Landstraße ein Zweirad, das zuvor durchgängi...

