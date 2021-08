Rethwisch : Kino-Fans trotzen Regengüssen und Windböen

Die Gemeinde wollte die Open-Air-Premiere nicht ausfallen lassen. Und die gute Besuche-Resonanz bestätigte die Entscheidung.

Rethwisch | Regen und Windböen konnten weder Veranstalter noch Besucher schrecken. Das Open-Air-Kino in Rethwisch kam am Sonnabend gut an. Allerdings richteten Nadine Barczinski, Vorsitzende des Sozialauschusses der Gemeinde Rethwisch, und die Mitglieder des örtlichen Fördervereins (VFGR) den ganzen Tag bange, aber auch optimistische Blicke gen Himmel. Bis zu Beg...

