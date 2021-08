Eiserne Hochzeit in Rethwisch : Helene und Helmut Wersig sind 65 Jahre verheiratet

Vor 66 Jahren lernten sie sich beim Tanzen in Münsterdorf kennen. Mittwoch, 18. August, wird die Eiserne Hochzeit gefeiert.

Rethwisch | „Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mir direkt die Finger an einem Streichholz verbrannt“, erinnert sich Helmut Wersig an den Tag, als er seine künftige Ehefrau Helene das erste Mal sah. Am Mittwoch, 18. August, feiert das Paar seine Eiserne Hochzeit. Basteln und Stricken Viel zu schnell seien all die Jahre vergangen, resümiert das...

