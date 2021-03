Corona-Idee am Krankenhaus : Restaurant nur für Mitarbeiter offen: Imbisswagen vor dem Klinikum Itzehoe

Jeder Hungrige ist willkommen, ob Handwerker, Besucher oder Anwohner.

Itzehoe | Es gibt so manches Problem, das in diesen Zeiten am Klinikum Itzehoe zu lösen ist. Auch beim Thema Essen: . Das Klinik-Restaurant ist dank Corona nur für Mitarbeiter offen. „Wir haben viele Handwerker auf dem Gelände, die sollen mittags etwas Warmes bekommen. Auch viele Anwohner haben zuvor gerne das Angebot der Klinikgastronomie genutzt“, sa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.