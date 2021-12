Kennzeichen als Visitenkarte : Unfall in Horst: Betrunkener Rentner prallt mit Auto gegen Ampel und flüchtet

Den Polizisten fiel es folglich nicht schwer, den flüchtigen 70-Jährigen ausfindig zu machen. Er musste pusten und hatte 1,38 Promille.

Horst | Nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich An der Bundesstraße/Horster Landstraße ist der Autofahrer zunächst geflüchtet – weil er aber an der Unfallstelle ein Kennzeichen wie eine Art Visitenkarte hinterlassen hatte, konnte die Polizei ihn bereits kurz darauf ermitteln. Das teilten die Beamten am Sonntag (26. Dezember) mit. 70-jähriger Horste...

