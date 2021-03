88-Jähriger vermisst Portmonnaie : Rentner in Schenefeld bestohlen – mehrere hundert Euro weg

Beim Einkaufen in Schenefeld ist ein 88-Jähriger bestohlen worden. Der Dieb nahm ein Portmonnaie mit.

Schenefeld | Ein Unbekannter hat am Sonnabend (27. Februar) in Schenefeld während des Einkaufens einen Rentner bestohlen. Um 14 Uhr hielt sich der 88-Jährige in dem Rewe-Markt in der Pöschendorfer Straße auf. Nachdem er seine Waren bezahlt hatte, steckte er sein Por...

