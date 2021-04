Eingeschränktes Training : Reit- und Fahrverein Kellinghusen: Mit einem blauen Auge durch die Pandemie gekommen

Die Stadt Kellinghusen gibt dem Verein einen Zuschuss für ein neues Voltigierpferd.

Kellinghusen | Voltigierpferd „Cosy“ posiert ganz locker für die Kamera. Der Neuzugang in der Reit- und Fahrschule für Kellinghusen und Umgegend (RuF) sorgt für Entlastung in der Voltigiersparte. Durch den Einsatz des neuen Trainingspartners kann sich der altgediente „Gismo“ ein Stück weit in den verdienten Ruhestand verabschieden. „Gismo“ ist mit seinen 25 Jahre...

