Kontrolle in Brunsbüttel : Reiniger und Phosphorsäure von Schiff illegal in Nordsee entsorgt

Weil die „Key Marmara“ eine ungewöhnliche Route nahm, wurde die Wasserschutzpolizei Brunsbüttel auf das Schiff aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass Reinigungssubstanzen illegal im Meer entsorgt wurden.

Brunsbüttel | Am Mittwoch haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers in Brunsbüttel ein Schiff überprüft und dabei festgestellt, dass von dem Frachter ein Gemisch mehrerer Substanzen unerlaubt in die Nordsee geleitet wurde. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige und nahmen eine Sicherheitsleistung. Auffälliger Fahrtverlauf macht Beamte misstrauisch Da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.