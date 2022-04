Konzert in Glückstadt : Moderator Reinhold Beckmann kann auch Musik

Reinhold Beckmann und Johannes Wennrich bieten einen amüsanten und niveauvollen Abend. Der Moderator und Sänger gibt zudem die Spendensumme von 8249 Euro für die Ukraine bekannt.

Glückstadt | „Es ist für mich schon etwas Besonderes, in einer Kirche zu singen. Hier kommen die ruhigen Songs noch besser rüber und die feierliche Atmosphäre schafft eine andächtige Aufmerksamkeit“, erklärt Reinhold Beckmann nach seinem Konzert in der Stadtkirche. Und genau so ein andächtiger Moment entsteht bei seinem Vortrag des Liedes „Vier Brüder“, das den To...

