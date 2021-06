Nach der Mahd : Rehkitz-Geschwister tollen über frisch gemähtes Feld in Dägeling

Zwei Kitze erkundeten am Dienstagabend (8. Juni) in Dägeling ein Feld. Ihre Mutter war stets in der Nähe – und holte die beiden später ab.

Dägeling | Zahlreiche Rehkitze und auch andere Jungtiere werden seit Wochen vor dem Mähtod bewahrt, weil im gesamten Kreis Steinburg mehrere ehrenamtliche Drohnen-Teams unterwegs sind, um den Nachwuchs vor der Mahd im hohen Gras aufzuspüren. Dort nämlich werden Rehkitze von den Ricken oft abgelegt. Weiterlesen: Das Team Rehkitzrettung aus Looft ist jetzt mit ...

