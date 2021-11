Handwerk in der Denkmalpflege : Rehder-Hof in Neuendorf erhält bundesweite Auszeichnung

Kathrin Glinicki und Steve Lissina aus Hamburg werden für den Erhalt des Rehder-Hofes mit dem Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege ausgezeichnet.

Glückstadt | „Was für ein Glück, dass der Hof in so gute Hände gekommen ist“, freut sich die Architektin Christine Scheer. Denn von den 80 Bewerbungen für den Hof-Erwerb entschied sich die Erbengemeinschaft Rehder damals für Kathrin Glinicki (43) und Steve Lissina (41) aus Hamburg. 2015 haben sie die denkmalgeschützte Anlage in Moorhusen erworben und seitdem konti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.