Feuerwehreinsatz in Herzhorn : Sturm sorgt für verräucherte Wohnung

Herzhorn | Feueralarm am Freitagvormittag (18. Februar) in Herzhorn. Aus einer sich an der Straße Am Deich befindlichen Wohnung war eine Rauchentwicklung gemeldet worden. Wie die Polizei berichtet, war das Wohnzimmer betroffen, wo der starke Wind den abziehenden Rauch eines Pelletofens zurück ins Haus gedrückt hatte. Ein offenes Feuer fanden die Retter nicht ...

