Einsatz in Glückstadt : Rauchentwicklung beim Elbsaal: Glückstädter Wehr rückt in Löschzugstärke aus

Es hatte am Sonnabendvormittag einen Kurzschluss in der Zwischendecke gegeben und Dämmmaterial war angebrannt. Insgesamt war alles aber weniger schlimm, als zunächst befürchtet.

Glückstadt | Weniger schlimm als zunächst befürchtet ist am Sonnabend (15. Januar) ein Feuerwehreinsatz am Sperforkenweg in Glückstadt ausgegangen. Um 9.10 Uhr hatte die Rettungsleitstelle wegen einer Rauchentwicklung im Saalbetrieb von Wolfgang Andresens „Elbsaal“ Alarm für die Brandbekämpfer geschlagen. Bei der Essenszubereitung wurde es plötzlich dunke...

