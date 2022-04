Feuerwehrneubau Wilster : Trotz Kostensteigerung – Ratsversammlung bringt Entwurf auf den Weg

Klares Votum beider Parteien in Wilster für den Neubau des Feuerwehrgebäudes am Bahndamm. Kosten: rund 7,9 Millionen Euro.

Wilster | „Die Preise haben sich in kurzer Zeit verdoppelt“, erklärte Ratsherr Mark Dethlefs (CDU) in der jüngsten Sitzung der Ratsversammlung. Thema war der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses auf dem ehemaligen Von-Osten-Gelände am Bahndamm. Das Gesamtkostenvolumen fällt mit rund 7,9 Millionen Euro etwa 2 Millionen Euro höher als ursprünglich geplant aus. Wie...

