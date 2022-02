Rathausstraße Wilster : Problem-Ampel – kommt Verkehrsminister Buchholz im März wieder?

SPD-Ortsvereinsvorsitzender Peter Dunkel hat an Bernd Buchholz geschrieben, dass die Ampel weiterhin nicht funktionstüchtig sei. Der Verkehrsminister hat geantwortet.

Wilster | Die intelligente Ampelanlage in der Rathausstraße bleibt in der Diskussion. Bei einem Treffen mit Verkehrsminister Bernd Buchholz am 9. Oktober 2021 hatten die Wilsteraner Sozialdemokraten mit ihm vereinbart, Kontakt zu halten. Sollte die Ampel weiterhin nicht richtig funktionieren, wolle er wiederkommen. Nun hat der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Peter D...

