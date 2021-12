Randale in Itzehoer Supermarkt : Betrunkener rastet in Geschäft aus und landet in Polizeigewahrsam

Weil ein betrunkener Kunde in einem Supermarkt am Lübscher Kamp in Itzehoe randalierte, rückte die Polizei an. Doch auch dann beruhigte sich der Mann nicht.

Itzehoe | Am frühen Montagabend (6. Dezember) mussten Polizeibeamte das Personal eines Supermarktes am Lübscher Kamp unterstützen. Ein 35-jähriger Randalierer pöbelte im Geschäft und warf mit Ware. Einen Mund-Nasen-Schutz wollte der Mann ebenfalls nicht tragen. Tritte gegen den Streifenwagen Als er mit vereinten Kräften des Supermarktes verwiesen wurde, t...

