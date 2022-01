Einsatzbereit ab erstem Tag : Stör auf – große Aufgabe für neuen Itzehoer Bürgermeister Ralf Hoppe

Er wurde mit deutlicher Mehrheit in der Stichwahl gewählt, im April wird Ralf Hoppe die Nachfolge von Andreas Koeppen als Itzehoer Bürgermeister antreten.

Itzehoe | Am Wahlabend schienen Sie den Sieg noch gar nicht so richtig realisiert zu haben. Wie hat es sich seitdem entwickelt? Ralf Hoppe: Am einem Wahlabend rechnet man ja mit beidem, und beides ist emotional überwältigend. Für mich gab es den angenehmeren Ausgang, aber auch das ist was, was im Leben nicht so häufig vorkommt. Es hat daher tatsächlich ein p...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.