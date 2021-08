Polizei Itzehoe : Spielhalle an der Feldschmiede überfallen

Das Räuber kam am frühen Morgen und bedrohte den Mitarbeiter mit einer Pistole.

17. August 2021, 11:41 Uhr

Itzehoe | Der Mitarbeiter wollte Feierabend machen, rechnete schon mal die Kasse ab. Gegen 4.20 Uhr in der Nacht zu Dienstag (17. August) kam dann doch noch eine Person in die Spielhalle in der Feldschmiede. „Der Mann näherte sich dem Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer Waffe die Herausgabe von Bargeld“, schildert Polizeisprecherin Merle Neufeld. Der Täter habe sich schließlich selbst in der Kasse bedient, die Spielhalle durch den Eingang zur Feldschmiede verlassen und sei in Richtung Poststraße verschwunden. Ein anderer Gast in der Spielhalle habe von dem Überfall nichts mitbekommen. Neufeld: „Der Zeuge bemerkte den Täter erst, als dieser aus dem Laden lief.“

Der Mitarbeiter beschreibt den Täter als 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug neben einer schwarzen Mundbedeckung einen grauen Kapuzenpullover, eine schwarze Trainingshose und Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Kripo unter 04821/6020 entgegen.