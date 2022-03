Kreisstraße 34 : Radweg in Horst: Am 7. März beginnen die Bauarbeiten

Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli/Mitte August dauern.

Horst | Die Deckenerneuerung des Radweges an der K34 in Horst bildet den Auftakt der diesjährigen Straßenbaumaßnahmen des Kreises. Vorbereitet wurden die Bauarbeiten im Dezember 2021. Voraussichtlich am 7. März soll es nun weitergehen und zwar mit der Verlegung der Abwasserdruckleitung des Südholsteinischen Abwasserzweckverbandes. Die Baumaßnahme wird vorauss...

