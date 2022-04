Unfall in Itzehoe : Radler kollidiert im Kremper Weg mit Auto – und das fährt weiter

Beim Wechsel auf den Radweg kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam glimpflich davon.

05. April 2022, 11:07 Uhr

Itzehoe | Leicht verletzt hat ein Radfahrer am Montag (4. April) einen Unfall im Kremper Weg überstanden. Laut Polizei fuhr der 24-Jährige um 13.30 Uhr aus Breitenburg kommend in Richtung Wellenkamper Chaussee. Auf Höhe der Elmshorner Straße wollte er die Seite wechseln auf den Radweg. Dabei kollidierte er mit einem Auto, das aus Richtung Wellenkamper Chaussee den Kremper Weg in Richtung Breitenburg befuhr.

Der Wagen erwischte den Radler am Oberschenkel, einen Sturz konnte er vermeiden. „Der Fahrer des Pkw setzte seinen Weg nach dem Zusammenstoß unbeirrt fort“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Er wird ebenso wie Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Kontakt: 04821/6020.