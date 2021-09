Selbsthilfegruppe in Itzehoe : Ingo Lafrentz unterstützt beim Leben mit Prostatakrebs

Die Selbsthilfegruppe Prostatakrebs ist ein gemeinnütziger Verein, der finanziell gefördert wird durch die gesetzlichen Krankenkassen und den Bundesverband Prostatakrebs Selbsthilfe (BPS), der seine Mittel vor allem von der Stiftung Deutsche Krebshilfe erhält. Der BPS versorgt die in ihm organisierten fast 240 Gruppen mit Material nach den onkologischen Leitlinien, die der Gemeinsame Bundesausschuss beschlossen hat. Die Gruppe für Itzehoe und Umland trifft sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im Haus der Arbeiterwohlfahrt, Markt 7, in Itzehoe. Kontakt: Ingo Lafrentz, 04821/92953, ingo.lafrentz@web.de.