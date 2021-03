Tankstelle in Glückstadt : Propangasflaschen gestohlen: Der Dieb kam mit Bollerwagen

Die Polizei sucht einen dreisten Dieb. An der Star-Tankstelle stahl er zehn Propangasflaschen für rund 700 Euro.

Glückstadt | Dreister Diebstahl auf dem Areal der Star-Tankstelle an der Wiebeke-Kruse-Straße. Dort hat eine unbekannte Person in der Nacht zu Sonntag (28. März) um 1.20 Uhr einen Verschlag mit eingelagerten Propangasflaschen aufgebrochen. Die zehn, rund 700 Euro teuren Flaschen, transportierte der Täter anschließend in zwei Touren zu Fuß mit einem mitgeführten Bo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.