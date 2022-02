Angebote statt Druck : Problemimmobilien in Itzehoe: So geht die Stadt damit um

Die Eigentümer werden angeschrieben und über Hilfsangebote informiert – denn für ein förmliches Vorgehen mit städtebaulichen Geboten gibt es hohe Hürden.

Itzehoe | Ein kleines Wohnhaus am Sandberg scheint hinter einem Gerüst langsam zu verfallen. Wenige Meter weiter passiert etwas an den maroden Gebäuden Ecke Sandberg/Hinter dem Klosterhof, doch es ist noch viel zu tun. Und an prominenter Stelle am Langen Peter stehen offensichtlich leere und vernachlässigte Wohnblöcke. Drei Beispiele für Immobilien, die keine Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.